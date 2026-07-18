Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ракеты повредили объекты энергосистемы в иранском Джаске

Ракеты повредили объекты энергосистемы и станции опреснения в иранском Джаске.

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Несколько ракет поразили объекты энергосистемы и станции опреснения воды в городе Джаск на юге Ирана, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранские медиа.

«Несколько ракет поразили объекты энергосистемы и станции опреснения воды в Джаске», — говорится в сообщении агентства.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о проведении очередной серии американских ударов по Ирану.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше