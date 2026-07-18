Ракеты повредили объекты энергосистемы в иранском Джаске

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Несколько ракет поразили объекты энергосистемы и станции опреснения воды в городе Джаск на юге Ирана, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранские медиа.
«Несколько ракет поразили объекты энергосистемы и станции опреснения воды в Джаске», — говорится в сообщении агентства.
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