В ООН похвалили Россию за сотрудничество в борьбе с терроризмом

«В настоящее время это четыре основных направления, по которым мы сотрудничаем с Российской Федерацией. Во-первых, предотвращение получения и использования террористами оружия. Встреча, которую мы провели, была посвящена именно тому, как эти вопросы решаются в Центральной Азии и какая поддержка необходима со стороны как с нашей стороны, так и со стороны Российской Федерации, если это потребуется», — сказал Зуев.