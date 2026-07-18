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В ООН похвалили Россию за сотрудничество в борьбе с терроризмом

И.о. замгенсека организации Александр Зуев высоко оценил усилия РФ.

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности замгенсека ООН по вопросам борьбы с терроризмом Александр Зуев в интервью ТАСС высоко оценил сотрудничество России с Контртеррористическим управлением (КТУ) всемирной организации.

«В настоящее время это четыре основных направления, по которым мы сотрудничаем с Российской Федерацией. Во-первых, предотвращение получения и использования террористами оружия. Встреча, которую мы провели, была посвящена именно тому, как эти вопросы решаются в Центральной Азии и какая поддержка необходима со стороны как с нашей стороны, так и со стороны Российской Федерации, если это потребуется», — сказал Зуев.

Во-вторых, по его словам, это защита критически важной энергетической инфраструктуры от террористических угроз. «В-третьих, противодействие финансированию терроризма. КТУ ООН осуществляло деятельность в поддержку реализации рекомендаций ФАТФ, направленных на защиту неправительственных организаций от возможного использования в целях финансирования терроризма», — добавил и. о. заместителя генсека ООН.

Четвертое направление, которое он назвал успешным совместным проектом с РФ, — это руководство по национальным и региональным практикам предотвращения и противодействия экстремизму.

Полный текст интервью будет опубликован в 13:30 мск.

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