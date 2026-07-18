Россия готова создать центр компетенций в организации по ИИ, заявил Орешкин

Россия, Китай и еще 27 стран 16 июля 2026 года подписали соглашение об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Штаб-квартира новой организации расположится в Шанхае, ее цель — расширение международного сотрудничества в сфере ИИ в соответствии с принципами устава ООН, повышение доступности технологий и услуг с использованием ИИ, продвижение безопасных, этичных и доверенных ИИ-решений.