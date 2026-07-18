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Россия готова создать центр компетенций в организации по ИИ, заявил Орешкин

Орешкин: Россия готова создать центр компетенций в новой организации по ИИ.

Источник: © РИА Новости

ШАНХАЙ, 18 июл — РИА Новости. Россия готова сформировать центр компетенций в рамках Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.

«Организация могла бы сосредоточить усилия на решении трех практических задач: создать международный каталог проверенных ИИ-решений и механизм совместных пилотных проектов; выработать добровольные, совместимые подходы к безопасности, тестированию и стандартизации; сформировать сеть центров компетенций и программ подготовки кадров», — заявил Орешкин на Совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта в Шанхае.

Он отметил, что «Россия готова сформировать такой центр компетенций и в России в рамках регионального офиса нашей новой Организации».

«У образования в новом мире особая роль. Профессиональные навыки быстро устаревают, и потому необходимо не только передавать знания, но и учить человека постоянно осваивать новое, критически мыслить, работать с данными и принимать ответственные решения», — сказал он.

Он добавил, что Россия предлагает развивать в рамках Организации совместные образовательные программы, обмены преподавателями и стажировки молодых исследователей.

«Россия готова предметно участвовать в этой работе», — добавил он.

Россия, Китай и еще 27 стран 16 июля 2026 года подписали соглашение об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Штаб-квартира новой организации расположится в Шанхае, ее цель — расширение международного сотрудничества в сфере ИИ в соответствии с принципами устава ООН, повышение доступности технологий и услуг с использованием ИИ, продвижение безопасных, этичных и доверенных ИИ-решений.

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