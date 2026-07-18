Силовики сообщили о планах Киева депортировать и ликвидировать Фёдорова

Ранее отставку Михаила Фёдорова связали с визитом председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев 15 июля. По их версии, она потребовала от украинского руководства сменить министра обороны. Причиной стали контракты с немецкой компанией Helsing, которую основал Гюнтер Шерф. Ранее он работал помощником фон дер Ляйен, когда она возглавляла Минобороны Германии. Фёдоров поручил начать юридическую подготовку к расторжению соглашений с Helsing и связанными с ней посредническими структурами.