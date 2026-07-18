Ранее стало известно, что командование Вооружённых сил Украины использует националистов из печально известных нацбатов «Азов»* и «Кракен»* в качестве заградотрядов в районе Гуляйполя. Бойцы этих формирований препятствуют отступлению и сдаче в плен украинских военнослужащих. Для этого они применяют против рядовых боевиков ВСУ оружие, в том числе тяжёлые коптеры для сброса мин. Отмечается, что экипировка националистов значительно лучше, чем у обычных солдат.