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В Бурятии пять подростков пострадали в ДТП с мотоциклами

В Улан-Удэ пять подростков пострадали в ДТП с двумя мотоциклами.

Источник: © РИА Новости

УЛАН-УДЭ, 18 июл — РИА Новости. Пять подростков пострадали в ДТП с двумя мотоциклами в Улан-Удэ, трое из них госпитализированы, сообщила пресс-служба детской республиканской клинической больницы Бурятии.

«Сегодня, 18 июля, рано утром в приемно-диагностическое отделение детской республиканской клинической больницы были экстренно доставлены пять несовершеннолетних. Все они стали участниками столкновения двух мотоциклов в пригороде Улан-Удэ», — говорится в сообщении.

В медучреждении уточнили, что самому младшему из пострадавших десять лет. Двое из них после оказания помощи были отпущены домой для амбулаторного лечения. Остальных немедленно госпитализировали.