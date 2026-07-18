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Число жертв лихорадки Эбола в ДР Конго превысило 850 человек

В ДР Конго число жертв лихорадки Эбола выросло до 864 человек.

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) превысило 850, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные властей страны.

Ранее агентство со ссылкой на Национальный институт общественного здравоохранения Демократической Республики Конго (INSP) информировало о 828 летальных случаях.

«Количество подтвержденных случаев заболевания Эболой в ДР Конго возросло до 2181, включая 864 летальных исходов», — говорится в материале агентства.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 17 мая признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.