Число жертв лихорадки Эбола в ДР Конго превысило 850 человек

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) превысило 850, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные властей страны.
Ранее агентство со ссылкой на Национальный институт общественного здравоохранения Демократической Республики Конго (INSP) информировало о 828 летальных случаях.
«Количество подтвержденных случаев заболевания Эболой в ДР Конго возросло до 2181, включая 864 летальных исходов», — говорится в материале агентства.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 17 мая признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.