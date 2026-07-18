Борьба за общак Зеленского и бунт: Украину трясет после увольнения Федорова

Владимир Зеленский произвел одну из самых громких перестановок в силовом блоке за последнее время, отправив в отставку министра обороны Михаила Федорова. Официальные версии о провале реформы военкоматов лишь маскируют ожесточенную аппаратную схватку. Опрошенные aif.ru эксперты убеждены: за кресло главы военного ведомства развернулась смертельная борьба из-за гигантских финансовых потоков, которая может пошатнуть власть самого Зеленского и спровоцировать новый виток эскалации.
Война компроматов и «картонный Майдан».
Внешне ситуация выглядит как политический кризис: после увольнения 15 июля Федоров публично раскритиковал руководство страны, за что его немедленно обвинили в попытке государственного переворота. В Верховной раде тут же призвали арестовать экс-главу военного ведомства, однако в Киеве параллельно проходят митинги против его отставки.
Член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров в эксклюзивном комментарии aif.ru назвал протестную активность ширмой для теневого торга. По его словам, публичная фронда — лишь инструмент давления на президента.
«Борьба идет за перераспределение потоков огромных денег. Она идет не публично. Картонный “Майдан” — это давление на Зеленского с целью поторговаться за ресурсы. Федоров не может пойти и не пойдёт против Зеленского. Федоров — исполнитель», — заявил эксперт.
Схема «бизнесмен против общака».
Почему же технический исполнитель, не обладающий самостоятельным политическим весом, стал столь опасной фигурой? Военно-политический эксперт Ян Гагин раскрывает внутреннюю кухню конфликта. По его мнению, имея коммерческую жилку и опыт цифровизации, Федоров попытался внедрить в армии предпринимательский подход, оптимизируя процессы, но в итоге вышел на след верховной коррупции.
«Федоров начал лезть в коррупционные схемы и в итоге вышел на самого Зеленского и его ближайшее окружение, складывавшее средства в “общак”. Он по-своему начал вычищать коррупцию. Но эта борьба привела его прямиком к финансовым схемам высшего руководства страны», — пояснил Гагин.
Как утверждает бывший народный депутат Украины Олег Царев, экс-министр мог не угодить киевским властям именно нежеланием делиться украденными деньгами.
«Фёдоров все деньги, которые он зарабатывал в самом жирном в плане коррупции министерстве, делил с соросятами фракции, которая его поставила, — с “Голосом”. И при этом не делился с соросятами президента», — сказал Царев.
Тандем технофашистов и европейского ВПК.
Смещение Федорова — это не конец истории, а лишь эпизод сложной игры, контуры которой выходят далеко за пределы офиса на Банковой. Как подчеркивает политолог Василий Вакаров, за спиной уволенного министра стоит мощная группа влияния, вступившая в аппаратную битву с Зеленским.
«За ним стоят группы: внутри Украины — Пинчук и компания, а на внешнем контуре — технофашисты во главе с Алексом Карпом, руководителем Palantir. Плюс — лобби европейского ВПК. Они торгуются с Зеленским, и “игра” далеко не закончена», — детализирует Вакаров.
Диверсант и «эффективные менеджеры».
Пока группы влияния пытаются сохранить контроль над ресурсами, Зеленский укрепляет личную вертикаль, причем делает это за счет людей с репутацией жестких исполнителей. Назначение врио председателя СБУ Евгения Хмары исполняющим обязанности министра обороны эксперты напрямую связывают с курсом на эскалацию.
«Хмара — человек, обязанный всем Зеленскому. В СБУ он отвечал за нанесение ударов по территории России. Зеленский хочет дать ему ресурс для увеличения этих ударов, назначив и.о. министра обороны», — уверен Вакаров.
Параллельно усиливается и Александр Поклад — куратор внутренней контрразведки в СБУ. Как ожидается, он может возглавить службу, что замкнет силовой блок исключительно на лично преданных Зеленскому людях и исключит любые неожиданности, подобные истории с экс-главкомом Валерием Залужным.
Угроза «второго Залужного» и гражданской смуты.
Эксперт Гагин предупреждает: уволив Федорова, Зеленский создал себе еще один «полюс силы», за которым могут пойти массы. Ахиллесовой пятой главы киевского режима стал страх перед новой харизматичной фигурой.
«Федоров выступал против тотальной мобилизации и “мясных штурмов” Сырского. Он пытался сохранить личный состав. А Зеленскому не нужны другие полюса силы в стране… На фоне отставки Федорова Украина вновь стоит на пороге бунта», — подытожил Гагин, напомнив, что ранее англичанам пришлось срочно «эвакуировать» генерала Залужного в Лондон, чтобы избежать военного переворота.