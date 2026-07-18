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Россия ввела ограничения на грузовые перевозки для эстонских фур

Российское правительство ограничило грузовые перевозки для эстонских фур.

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Правительство РФ ввело ограничения на грузовые перевозки для эстонских фур по территории страны для всех видов товаров, соответствующее постановление правительства размещено на портале официального опубликования нормативно-правовых актов.

«Изменения, которые вносятся в условия осуществления международных автомобильных перевозок грузов, при соблюдении которых не применяется запрет, установленный пунктом 1 постановления правительства Российской Федерации от 30 сентября 2022 года Nº 1728 … В пункте 4 слова “и Республике Молдова” заменить словами “, Республике Молдова и Эстонской Республике”, — говорится в документе.

Запрет на грузовые перевозки по территории РФ для стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины был установлен осенью 2022 года, тогда же был утвержден перечень товаров, на которые он не распространялся. В перечень вошли продукты питания, алкоголь, удобрения, лекарства, бумага, зерновые продукты и другие категории.

Позже правительство ввело ограничения для перевозок и этих товаров грузовым транспортом из Молдавии и Польши, аналогичные меры начали действовать и в отношении Эстонии.

При этом предполагается и ряд исключений: так, запрет не применяется при перевозках в Калининградскую область, а также в ряд районов Мурманской области и нескольких других регионов.

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