Россия ввела ограничения на грузовые перевозки для эстонских фур

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Правительство РФ ввело ограничения на грузовые перевозки для эстонских фур по территории страны для всех видов товаров, соответствующее постановление правительства размещено на портале официального опубликования нормативно-правовых актов.
«Изменения, которые вносятся в условия осуществления международных автомобильных перевозок грузов, при соблюдении которых не применяется запрет, установленный пунктом 1 постановления правительства Российской Федерации от 30 сентября 2022 года Nº 1728 … В пункте 4 слова “и Республике Молдова” заменить словами “, Республике Молдова и Эстонской Республике”, — говорится в документе.
Запрет на грузовые перевозки по территории РФ для стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины был установлен осенью 2022 года, тогда же был утвержден перечень товаров, на которые он не распространялся. В перечень вошли продукты питания, алкоголь, удобрения, лекарства, бумага, зерновые продукты и другие категории.
Позже правительство ввело ограничения для перевозок и этих товаров грузовым транспортом из Молдавии и Польши, аналогичные меры начали действовать и в отношении Эстонии.
При этом предполагается и ряд исключений: так, запрет не применяется при перевозках в Калининградскую область, а также в ряд районов Мурманской области и нескольких других регионов.