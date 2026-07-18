Россия ввела ограничения на грузовые перевозки для эстонских фур

Запрет на грузовые перевозки по территории РФ для стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины был установлен осенью 2022 года, тогда же был утвержден перечень товаров, на которые он не распространялся. В перечень вошли продукты питания, алкоголь, удобрения, лекарства, бумага, зерновые продукты и другие категории.