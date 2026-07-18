Продюсер Мао рассказал о влиянии культурных проектов на переговоры РФ и США

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Культурные проекты помогают успешному продвижению российско-американских переговоров по линии спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера, выстраивая доверие между сторонами. Об этом заявил в интервью ТАСС американский продюсер, президент кинокомпании Studio Mao Стивен Мао.
Он указал, что компания активно вовлечена в культурный обмен с Москвой и старается сделать все возможное, чтобы «помочь России, восстановить ее репутацию, которая была подорвана множеством негативных публикаций из других стран».
«И мы хотим помочь восстановить ее. Потому что бизнес строится на доверии. Важно, чтобы Россия выступала с позиции силы в бизнесе. И мы не сможем этого добиться без доверия, — заметил Мао. — Так что этот культурный канал дополняет переговоры на более высоком уровне. Например, те, которые ведут Кирилл Дмитриев, Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Эти отношения зависят от доверия, и мы должны построить этот фундамент».
Во благо будущих поколений.
По словам американского продюсера, компания полностью посвятила себя процессу культурного сотрудничества с российскими коллегами, преследуя одну цель — создать среду и мир, которые будут безопасны для подрастающего поколения.
«Сейчас мы находимся в ситуации, когда идет специальная военная операция. Это семьи, которые теряют своих сыновей и дочерей, а также невинные люди. Мы действительно посвящаем время будущему человечества, — подчеркнул он. — Поэтому у нас есть личная ответственность — помочь России, помочь народу России. Дать голос тем, у кого нет голоса. Это важно. Если мы сможем найти успешное решение проблемы, стоящей перед нами, мы сможем помочь спасти жизни».
Как поделился Мао, во время его встречи и беседы с Дмитриевым в Санкт-Петербурге сложилось четкое понимание того, «что каждый из нас делает».
«И я сказал ему, что мы поддерживаем Россию на базовом уровне, на фундаментальном уровне бизнеса. И он ценит это», — отметил президент кинокомпании Studio Mao.
Не ради громких слов и наград.
Отвечая на вопрос о том, есть ли в планах снять фильм о России, Мао обратил внимание, что кинокомпания не специализируется на съемках документальных фильмов. «Так что, я полагаю, в плане конкретного проекта о России — это, вероятно, не то, что мы стали бы делать. Однако вся наша работа — будь то музыка, кино, телевидение — имеет за собой историю, — уточнил он. — Мы любим контент. Будем ли мы снимать фильм о России, — все, что мы делаем, связано с Россией. Но это не документальный фильм. Это не конкретное пересказывание истории. История о России проявляется в том контенте, который мы создаем».
При этом президент кинокомпании Studio Mao добавил, что при создании картин команда никогда не ставила во главу угла выигрыш какой-либо награды.
«Мы работаем над тем, чтобы рассказать историю, в которую верим, которая важна для нас, — констатировал продюсер. — Когда фильм “Кожа” получил “Оскар” в 2019 году, мы даже не представляли, что он может выиграть какую-либо награду, потому что это был концептуальный фильм. И в этом смысле мы не записываем музыку, не снимаем фильмы, чтобы выиграть награду».
«Мы снимаем кино не для этого. Мы делаем кино, музыку, потому что любим истории», — резюмировал Мао.
Полный текст интервью будет опубликован в 10:30 мск.