Продюсер Мао рассказал о влиянии культурных проектов на переговоры РФ и США

Отвечая на вопрос о том, есть ли в планах снять фильм о России, Мао обратил внимание, что кинокомпания не специализируется на съемках документальных фильмов. «Так что, я полагаю, в плане конкретного проекта о России — это, вероятно, не то, что мы стали бы делать. Однако вся наша работа — будь то музыка, кино, телевидение — имеет за собой историю, — уточнил он. — Мы любим контент. Будем ли мы снимать фильм о России, — все, что мы делаем, связано с Россией. Но это не документальный фильм. Это не конкретное пересказывание истории. История о России проявляется в том контенте, который мы создаем».