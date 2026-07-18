Победа всё ближе: эксперт сказал, на чьей стороне сила на Ближнем Востоке

Пока американские базы на Ближнем Востоке пылают после иранских атак, а военные ресурсы Пентагона тают на глазах, президент США Дональд Трамп разыгрывает сложную политическую партию. Вопреки реальному положению дел на фронте, Белый дом убеждает мир в скорой победе, одновременно выбирая того, кто заплатит за провал кампании против Тегерана. Ситуацию на Ближнем Востоке в эксклюзивном комментарии aif.ru оценил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
Гром среди ясного неба: атака на Аль‑Удейд.
Примечательно, что сообщение об ударе по американской базе вышло на фоне заявлений США о скорой победе в конфликте.
Возникает диссонанс: базы горят, техника уничтожается, а в Вашингтоне говорят о триумфе. В эксклюзивном комментарии aif.ru политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов объяснил, с чем связаны подобные заявления Белого дома и кто на самом деле близок к победе на Ближнем Востоке.
Блеф вместо стратегии: почему у США нет шансов на затяжную войну.
По мнению Шаповалова, оптимистичные лозунги американской администрации являются частью масштабной информационной кампании, призванной замаскировать отсутствие реальных успехов.
«Заявление Трампа — это попытка проведения информационной кампании по созданию благоприятного имиджа, чтобы представить сомнительный для Соединённых Штатов ход действий в качестве безоговорочной победы, которой нет, и убедить в этом общество», — сказал эксперт.
Реальность же, как подчёркивает Шаповалов, гораздо суровее. Вашингтон столкнулся с классической проблемой ресурсного истощения. Политолог обратил внимание на то, что у США нет достаточных ресурсов для продолжительной кампании в Иране. Пентагон не готов к полномасштабной наземной операции, а ставка на авиацию и высокоточное оружие не приносит желаемых результатов.
«По факту говорить о том, что Америка побеждает, нет никаких оснований. Очевидно, что победы не будет хотя бы потому, что, скорее всего, не будет наземной операции. Соединённые Штаты просто не в состоянии её провести, нет достаточных ресурсов. Более того, для долгосрочной воздушной бесконтактной кампании против Ирана также нет достаточных ресурсов, поскольку, как показывает практика, очень быстро расходуются ракеты и другие боеприпасы, и поэтому, скорее всего, Соединённым Штатам не удастся нанести чувствительные удары по иранской военной и гражданской инфраструктуре, которые бы вывели Тегеран из, так сказать, войны», — отметил Шаповалов.
Тегеранские козыри и имиджевый крах Вашингтона.
Пока США сталкиваются с нехваткой боеприпасов, Тегеран демонстрирует готовность к долгой битве. По словам Шаповалова, Иран, наоборот, обладает определёнными козырями в борьбе с США. Речь идёт о том, что Тегеран за время передышки восстановил и нарастил военное производство. Кроме того, на церемонии похорон бывшего аятоллы Али Хаменеи иранцы продемонстрировали единство и решимость отстаивать свою независимость.
«В то же самое время мы видим, что Иран обладает достаточными военными ресурсами и может использовать свои козыри в борьбе против Соединённых Штатов. Поэтому ни о какой победе, во всяком случае, исходя из того, что мы видим сейчас, речь не идёт. Более того, по всей вероятности, итогом военного противостояния будут существенные потери для Соединённых Штатов, в том числе имиджевые, экономические и военно‑политические», — добавил он.
Культурный код американского истеблишмента не позволяет признать очевидное. Как отметил Владимир Шаповалов, в нынешней ситуации США не удастся победить Иран, но признавать это в Белом доме не хотят.
«Американцы никогда не признают своих поражений. Это может сделать только оппонент Трампа из Демократической партии, которая победит на следующих выборах. Но в целом признавать поражение не является частью американской политической культуры», — объяснил эксперт.
Кого назначат крайним.
Параллельно с военными сводками развивается не менее напряжённый дипломатический детектив. Отношения между давними союзниками — США и Израилем — трещат по швам. Трамп публично возмутился из‑за критики Нетаньяху возможных поставок истребителей F‑35 в Турцию. С чем связано охлаждение отношений давних партнёров, объяснил политолог Владимир Шаповалов.
Конфликт интересов очевиден: для Вашингтона Турция Эрдогана остаётся ключевым игроком в НАТО и на Средиземноморье, тогда как для Тель‑Авива Анкара — враг номер два после Тегерана.
«Безусловно, Трамп крайне недоволен позицией Израиля. Есть весьма существенные противоречия между Соединёнными Штатами и Израилем по поводу американо‑иранской войны, в которую, по сути, Израиль втянул США. Существенными являются не только противоречия по этому вопросу, но и усиливающиеся расхождения по широкому спектру вопросов, прежде всего ближневосточной политики. Так, для США Турция является важным союзником в регионе, а для Израиля это злейший враг после Ирана. Соединённым Штатам приходится лавировать между этими странами и своими союзниками, при том что Турция важна Трампу не только как важный игрок ближневосточной политики, но и как страна, которая имеет важное значение с точки зрения европейской средиземноморской политики. Поэтому Трампу приходится учитывать интересы Турции», — сказал он.
Некогда безоблачная дружба Трампа и Нетаньяху дала глубокую трещину. Политолог уточнил, что отношения Трампа и Нетаньяху начали портиться не так давно, с начала нынешнего конфликта на Ближнем Востоке.
«В целом до конфликта, до 2025 года, личные отношения Трампа и Нетаньяху были безоблачны. Эксперты считали, что они очень тесные и близкие, Трамп постоянно поддерживал Нетаньяху, в том числе и осуществил фактически прямое вмешательство во внутренние дела Израиля, потребовав от израильских должностных лиц прекратить судебное дело в отношении Нетаньяху. Но по мере нарастания кризиса в отношениях с Ираном отношения с Израилем у США стали портиться. И если предыдущий кризис в отношениях Трампа и Нетаньяху удалось каким‑то определённым образом сгладить, сейчас мы видим очередной взрыв недовольства», — отметил собеседник издания.
Шаповалов обратил внимание на то, что Трамп, заявляя о недовольстве Нетаньяху, стремится перенести гнев американского общества из‑за конфликта в Иране на политического партнёра. Это классический приём отвлечения внимания перед лицом провала.
«Трамп, как публичный политик и в определённой степени шоумен, любое политическое действие превращает в шоу и стремится извлечь из этого выгоду для себя. С учётом неопределённой и сложной ситуации в Иране Трамп стремится подобного рода вбросами про свой гнев в отношении Израиля, в отношении Нетаньяху продемонстрировать обществу, что истинный виновник не он в случае поражения в войне с Ираном, а Израиль. Своего рода подстраховка, потому что американское общество достаточно нервно реагирует на иранские события и повсеместно распространяется негатив в отношении действий Трампа», — сказал он.
Антикризисный план Белого дома: поиск виноватого.
Сейчас американская администрация запустила активную фазу поиска виноватых. По словам Шаповалова, Трамп предпринимает ряд шагов на перспективу, чтобы найти того, кто будет отвечать в случае негативного сценария в Иране. Под ударом может оказаться не только израильский премьер, но и собственные чиновники.
«Сейчас Трамп включает антикризис. С одной стороны, это разнообразные громкие заявления в отношении Ирана. С другой стороны, это определённые намёки на то, кто же виноват в этой ситуации в Белом доме. Виновником могут в итоге назначить Хегсета, Венса, кого‑то ещё. И не надо забывать про публичные или полупубличные заявления в отношении союзного Израиля», — резюмировал политолог.