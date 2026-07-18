Силы ПВО сбили пять беспилотников над Ленинградской областью

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. ПВО сбила пять беспилотников над территорией Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Ранее губернатор информировал об уничтожении одного беспилотника в воздушном пространстве региона.
«Над территорией Ленинградской области сбиты пять БПЛА», — написал Дрозденко в канале на платформе «Макс».
Губернатор добавил, что боевая работа продолжается.
Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.Читать дальше