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Силы ПВО сбили пять беспилотников над Ленинградской областью

Дрозденко: силы ПВО сбили пять беспилотников над Ленинградской областью.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. ПВО сбила пять беспилотников над территорией Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Ранее губернатор информировал об уничтожении одного беспилотника в воздушном пространстве региона.

«Над территорией Ленинградской области сбиты пять БПЛА», — написал Дрозденко в канале на платформе «Макс».

Губернатор добавил, что боевая работа продолжается.

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