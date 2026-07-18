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Удар США по опреснительным станциям в Джаске нарушил водоснабжение деревень

Несколько американских ракет попали в электростанции и установки опреснения воды в деревне Бунджи иранской провинции Хормозган.

Несколько американских ракет попали в электростанции и установки опреснения воды в деревне Бунджи иранской провинции Хормозган.

Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на заместителя губернатора провинции.

Как уточнил чиновник, атака США пришлась на причал, где расположены объекты водоснабжения и энергообеспечения.

В результате ударов подача воды в несколько окрестных деревень оказалась нарушена.

Ранее американские ракеты атаковали вышку центра управления движением судов на иранском острове Ларек.

Иранские ракеты поразили военную базу «Принц Султан» в провинции Эль-Хардж в Саудовской Аравии, так как на ней размещались американские ВВС.

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