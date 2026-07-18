Удар США по опреснительным станциям в Джаске нарушил водоснабжение деревень

Несколько американских ракет попали в электростанции и установки опреснения воды в деревне Бунджи иранской провинции Хормозган.
Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на заместителя губернатора провинции.
Как уточнил чиновник, атака США пришлась на причал, где расположены объекты водоснабжения и энергообеспечения.
В результате ударов подача воды в несколько окрестных деревень оказалась нарушена.
Ранее американские ракеты атаковали вышку центра управления движением судов на иранском острове Ларек.
Иранские ракеты поразили военную базу «Принц Султан» в провинции Эль-Хардж в Саудовской Аравии, так как на ней размещались американские ВВС.