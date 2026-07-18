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Генконсульство на Мальдивах рассказало, что делать при лихорадке денге

Генконсульство на Мальдивах: при лихорадке денге следует пить больше воды.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. При заражении лихорадкой денге следует пить больше воды и соблюдать покой для облегчения своего состояния, рассказали корреспонденту РИА Новости в генконсульстве России на Мальдивах.

В диппредставительстве отметили, что на Мальдивах в последнее время фиксируется небольшой рост заболеваемости лихорадкой денге на атоллах Раа, Каафу и Баа. В свою очередь, Роспотребнадзор предупредил, что лихорадка может скрываться под видом гриппа на Бали.

«Для облегчения состояния важно соблюдать строгий покой, пить достаточное количество жидкости, чтобы снизить температуру и облегчить боль можно принять парацетамол», — рассказали в генконсульстве РФ на Мальдивах.

В российском диппредставительстве добавили, что на сегодняшний день не существует специальных противовирусных препаратов или антибиотиков, предназначенных для лечения непосредственно лихорадки денге, а само лечение носит симптоматический характер и направлено на облегчение состояния больного.

«В большинстве случаев заболевание протекает относительно легко, многие лечатся дома или амбулаторно. Вместе с тем при появлении признаков тяжелого течения заболевания необходима медицинская помощь и при необходимости — госпитализация», — уточнили в генконсульстве.

Лихорадка денге — переносимое комарами вирусное заболевание, распространенное в странах Южной и Юго-Восточной Азии, а также в других регионах с тропическим климатом. Основные симптомы включают высокую температуру, сильную головную боль, тошноту и рвоту, боли в мышцах и суставах, а также характерную сыпь.

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