IRNA: США атаковали мосты и тоннель в Хормозгане

Корпус стражей исламской революции нанёс удары по складу беспилотных летательных аппаратов и «главному ИИ-хабу» Бахрейна. Кроме того, в КСИР заявили, что остановлены четыре танкера, которые пытались пройти через Ормузский пролив. Были использованы беспилотники и ракеты.