IRNA: США атаковали мосты и тоннель в Хормозгане

Военные Соединённых Штатов атаковали три моста и тоннель в Иране, сообщает IRNA.
Инцидент случился в провинции Хормозган.
«Согласно управлению губернатора Хормозгана, американский противник продолжил свою агрессию против провинции, нацелившись на ещё три моста и тоннеля», — говорится в сообщении, которое опубликовано в соцсети X*.
По данным Reuters, несколько ракет поразили объекты энергосистемы и станции опреснения воды в городе Джаск на юге Ирана.
В Пентагоне заявили, что были нанесены удары по объектам наблюдения, военной логистической инфраструктуре и подземным хранилищам вооружений на территории Ирана. В городе Сирик и городе Йезд прогремели взрывы. Иран нанёс ответные удары.
Корпус стражей исламской революции нанёс удары по складу беспилотных летательных аппаратов и «главному ИИ-хабу» Бахрейна. Кроме того, в КСИР заявили, что остановлены четыре танкера, которые пытались пройти через Ормузский пролив. Были использованы беспилотники и ракеты.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.