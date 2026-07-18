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IRNA: США атаковали мосты и тоннель в Хормозгане

Военные Соединённых Штатов атаковали три моста и тоннель в Иране, инцидент случился в провинции Хормозган, сообщает IRNА.

Источник: Аргументы и факты

Военные Соединённых Штатов атаковали три моста и тоннель в Иране, сообщает IRNA.

Инцидент случился в провинции Хормозган.

«Согласно управлению губернатора Хормозгана, американский противник продолжил свою агрессию против провинции, нацелившись на ещё три моста и тоннеля», — говорится в сообщении, которое опубликовано в соцсети X*.

По данным Reuters, несколько ракет поразили объекты энергосистемы и станции опреснения воды в городе Джаск на юге Ирана.

В Пентагоне заявили, что были нанесены удары по объектам наблюдения, военной логистической инфраструктуре и подземным хранилищам вооружений на территории Ирана. В городе Сирик и городе Йезд прогремели взрывы. Иран нанёс ответные удары.

Корпус стражей исламской революции нанёс удары по складу беспилотных летательных аппаратов и «главному ИИ-хабу» Бахрейна. Кроме того, в КСИР заявили, что остановлены четыре танкера, которые пытались пройти через Ормузский пролив. Были использованы беспилотники и ракеты.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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