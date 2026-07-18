МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Российские военные сорвали атаку боевиков ВСУ в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«Выдвижение украинских националистов (в Сумской области — ред.) своевременно вскрыто, живая сила противника уничтожена в результате комплексного огневого воздействия», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в атаке участвовала штурмовая группа 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
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