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Собянин раскрыл масштаб ночной атаки БПЛА на Москву

Массированный налёт беспилотников на Московский регион продолжался несколько часов, силы ПВО нейтрализовали подавляющее большинство целей на дальних подступах, а 64 дрона были сбиты уже вблизи столицы.

Источник: RT на русском

Массированный налёт беспилотников на Московский регион продолжался несколько часов, силы ПВО нейтрализовали подавляющее большинство целей на дальних подступах, а 64 дрона были сбиты уже вблизи столицы.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как уточнил глава города, всего с 20:30 мск в сторону Московского региона двигалось более 370 вражеских беспилотников.

Мэр подчеркнул, что основная масса воздушных целей была уничтожена на значительном удалении от города.

«64 вражеских БПЛА уничтожены на подлёте к Москве», — говорится в его публикации.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении 26 беспилотников ВСУ над Москвой.

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