Собянин раскрыл масштаб ночной атаки БПЛА на Москву

Массированный налёт беспилотников на Московский регион продолжался несколько часов, силы ПВО нейтрализовали подавляющее большинство целей на дальних подступах, а 64 дрона были сбиты уже вблизи столицы.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Как уточнил глава города, всего с 20:30 мск в сторону Московского региона двигалось более 370 вражеских беспилотников.
Мэр подчеркнул, что основная масса воздушных целей была уничтожена на значительном удалении от города.
«64 вражеских БПЛА уничтожены на подлёте к Москве», — говорится в его публикации.
Ранее Собянин сообщил об уничтожении 26 беспилотников ВСУ над Москвой.