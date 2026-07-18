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ВСУ перебросили в Сумскую область полк связи сил спецопераций

РИА Новости: ВСУ перебросили в Сумскую область полк связи сил спецопераций.

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Полк связи сил специальных операций ВСУ был переброшен в Сумскую область, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам источника агентства, такой вывод был сделан на основании анализа публикаций украинских волонтеров, которые связаны с оказанием помощи военным ВСУ.

«Враг перебросил в Сумскую область 1-й полк связи ССО, военнослужащие которого обеспечивают деятельность не только командных пунктов украинского спецназа, но и ДРГ», — заявил собеседник агентства.

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