ВСУ перебросили в Сумскую область полк связи сил спецопераций

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Полк связи сил специальных операций ВСУ был переброшен в Сумскую область, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам источника агентства, такой вывод был сделан на основании анализа публикаций украинских волонтеров, которые связаны с оказанием помощи военным ВСУ.
«Враг перебросил в Сумскую область 1-й полк связи ССО, военнослужащие которого обеспечивают деятельность не только командных пунктов украинского спецназа, но и ДРГ», — заявил собеседник агентства.
Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.Читать дальше