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ТАСС: полк связи ВСУ перебросили под Сумы

По информации источника агентства, он обеспечивает диверсии.

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Полк связи сил специальных операций (ССО) ВСУ, который обеспечивает деятельность, в частности, диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), переброшен в Сумскую область. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что враг перебросил в Сумскую область 1-й полк связи ССО, военнослужащие которого обеспечивают деятельность не только командных пунктов украинского спецназа, но и ДРГ», — сказал собеседник агентства.

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