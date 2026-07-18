ТАСС: полк связи ВСУ перебросили под Сумы

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Полк связи сил специальных операций (ССО) ВСУ, который обеспечивает деятельность, в частности, диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), переброшен в Сумскую область. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
«Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что враг перебросил в Сумскую область 1-й полк связи ССО, военнослужащие которого обеспечивают деятельность не только командных пунктов украинского спецназа, но и ДРГ», — сказал собеседник агентства.
Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.Читать дальше