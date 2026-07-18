ТАСС: полк связи ВСУ перебросили под Сумы

«Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что враг перебросил в Сумскую область 1-й полк связи ССО, военнослужащие которого обеспечивают деятельность не только командных пунктов украинского спецназа, но и ДРГ», — сказал собеседник агентства.