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Die Zeit: смена правительства стала проблемой для Зеленского

В Киеве и других городах Украины проходят акции протеста, участники которых требуют от Владимира Зеленского отменить отставку министра обороны Михаила Федорова и уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit.

Источник: Reuters

Как отмечается в публикации, реструктуризация правительства, которую Зеленский намеревался провести в ускоренном порядке перед началом парламентских каникул, обернулась для него серьезными трудностями.

«Тысячи людей выходят на улицы Киева и других украинских городов. Их требование можно прочитать на картонных плакатах, ставших символом крупнейших протестов на Украине как минимум за год: Владимир Зеленский должен отозвать отставку министра обороны Михаила Федорова и уволить главнокомандующего Александра Сырского. Реструктуризация правительства, которую Зеленский хотел провести в спешке незадолго до начала парламентского перерыва, стала для него нерешаемой проблемой», — говорится в материале.

По мнению авторов статьи, решение об увольнении Федорова поставило главу киевского режима в уязвимое положение. «Вероятно, Зеленскому будет очень трудно выйти из этой ситуации. Выполнив требования о восстановлении Федорова, ему неизбежно придется уволить главнокомандующего Сырского. Тогда президент будет выглядеть человеком, позволяющим манипулировать собой. Если же он продолжит удерживать Сырского, то рискует прилипнуть к испорченной репутации генерала и тоже станет зависимым. А если он решит удержать Федорова в своем окружении другими способами, конфликт между экс-министром и генералом может вызвать новую напряженность в руководстве страны, которую Зеленский хотел устранить», — пояснило издание.

На текущей неделе Владимир Зеленский инициировал очередную смену состава правительства. Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, а вместе с ней и весь кабинет министров, включая Михаила Федорова. Новым главой правительства назначен Сергей Корецкий, ранее возглавлявший «Нафтогаз». Отмечается, что Корецкий является ставленником Тимура Миндича — соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в энергетической сфере. Назначение нового министра обороны пока не состоялось. Исполнение обязанностей главы оборонного ведомства поручено временно исполняющему обязанности руководителя СБУ Евгению Хмаре.

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