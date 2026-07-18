Die Zeit: смена правительства стала проблемой для Зеленского

По мнению авторов статьи, решение об увольнении Федорова поставило главу киевского режима в уязвимое положение. «Вероятно, Зеленскому будет очень трудно выйти из этой ситуации. Выполнив требования о восстановлении Федорова, ему неизбежно придется уволить главнокомандующего Сырского. Тогда президент будет выглядеть человеком, позволяющим манипулировать собой. Если же он продолжит удерживать Сырского, то рискует прилипнуть к испорченной репутации генерала и тоже станет зависимым. А если он решит удержать Федорова в своем окружении другими способами, конфликт между экс-министром и генералом может вызвать новую напряженность в руководстве страны, которую Зеленский хотел устранить», — пояснило издание.