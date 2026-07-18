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ВСУ перебрасывают в Черниговскую область пограничников

ВСУ перебрасывают в Черниговскую область подразделения 17-го пограничного отряда.

МОСКВА, 18 июл— РИА Новости. Украинское командование ВСУ перебрасывает в Черниговскую область дополнительные подразделения 17-го пограничного отряда, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, речь идет о штурмовых подразделениях, которые ранее принимали участие в боевых действиях на курском направлении и понесли там потери.

«В Черниговскую область противник перебрасывает штурмовые подразделения 17-го ПОГО (измаильский пограничный отряд)», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что доукомплектование подразделений осуществляется преимущественно за счет мобилизованных граждан Украины, в том числе мужчин старших возрастных категорий.

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