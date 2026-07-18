Иранская армия атаковала военные объекты и топливные резервуары США в Бахрейне

Ударные беспилотники иранской армии нанесли удары по американской авиабазе «Шейх Иса» в Бахрейне, поразив аэродром, стоянку самолётов и топливные резервуары.
Об этом сообщает IRIB.
Целями стали аэродром и парковка самолётов, резервуары с топливом и несколько пунктов связи на базе «Шейх Иса».
«Ударные беспилотники Корпуса стражей Исламской революции Ирана нанесли удары по аэродрому и парковке самолётов, резервуарам топлива… на базе “Шейх Иса”, — приводит телеканал заявление военных.
Ранее американские ракеты атаковали вышку центра управления движением судов на иранском острове Ларек.
Иранские ракеты поразили военную базу «Принц Султан» в провинции Эль-Хардж в Саудовской Аравии, так как на ней размещались американские ВВС.