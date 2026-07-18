МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Принудительная депортация украинских мужчин из ЕС началась уже с конца 2025 года, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«Допросы солдат 103-й отдельной бригады территориальной обороны, взятых в плен в районе Рыжевки, показали, что в странах ЕС еще с конца 2025 года началась принудительная депортация украинцев, подлежащих мобилизации», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что в составе того формирования действуют целые взводы, укомплектованные выдворенными из Европы людьми. При этом многие из них проживали в ЕС свыше десяти лет, уточнил представитель силовых структур.
В конце июня Еврокомиссар по внутренним делам Магнус Брюннер сообщил, что ЕК хочет изменить механизм приема украинских беженцев, исключив из него подлежащих призыву.
Киев в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ. При этом сотрудники ТЦК практикуют насильственную мобилизацию: мужчин призывного возраста хватают на улицах, зачастую избивают, силой заталкивают в микроавтобусы и увозят в неизвестном направлении.
Военнообязанные всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.