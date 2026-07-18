Боец Пляшник: Украинские военные подошли к позициям ВС РФ для ротации

Пять украинских военнослужащих пришли менять сослуживцев на позиции, которые к тому времени уже заняли российские штурмовики. Случай произошёл в Днепропетровской области. Об этом рассказал старший разведчик взвода разведки батальона 1642 «Кедр» группировки войск «Центр» Александр Пляшник, пишет ТАСС.