Ранее пять украинских военнослужащих пришли менять сослуживцев на позиции, которые к тому времени уже заняли российские штурмовики. Случай произошёл в Днепропетровской области. Российские военнослужащие находились на бывших позициях Вооружённых сил Украины (ВСУ) уже два или три дня. Украинская группа не знала, что участок перешёл под контроль российских подразделений.