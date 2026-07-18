Вольфсон разъяснил порядок контроля расходов на капремонт

Проверить накопления и расходы на капитальный ремонт дома можно через портал ГИС ЖКХ или на сайте регионального Фонда, а при наличии специального счёта — запросив выписку у владельца счёта.
Об этом в интервью РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.
Он уточнил, что алгоритм действий напрямую зависит от того, где именно аккумулируются средства жильцов. Если деньги дома хранятся в так называемом «общем котле» у регионального оператора, то вся информация доступна дистанционно.
Через указанные сервисы можно не только отследить поступления, но и увидеть задолженность соседей, а также узнать, на какой год назначена замена лифта или ремонт кровли.
В случае, если жильцы открыли специальный счёт, процедура максимально упрощается. Парламентарий пояснил, что управляющая компания или ТСЖ обязаны предоставить выписку по первому требованию любого собственника жилья.
«Взносы на капитальный ремонт — это целевые средства собственников, и люди имеют полное право знать, где лежит каждая копейка», — подчеркнул Вольфсон, добавив, что Жилищный кодекс гарантирует прозрачность этих накоплений.
Ранее Верховный суд России отказался пересматривать решение, согласно которому в платёжные документы за жилищно-коммунальные услуги нельзя включать задолженность с истекшим сроком исковой давности.