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Роспотребнадзор назвал правила выбора качественных продуктов на рынке

Чистота торгового места, наличие документов и внешний вид товаров помогут выбрать качественные продукты на рынке.

Чистота торгового места, наличие документов и внешний вид товаров помогут выбрать качественные продукты на рынке.

Об этом РИА Новости рассказали в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, в первую очередь необходимо обращать внимание на санитарное состояние прилавка и наличие у продавца документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность товаров.

Специалисты рекомендуют оценивать внешний вид продуктов — они не должны иметь признаков порчи и неприятного запаха.

В ведомстве подчеркнули, что особенно высок риск при приобретении продуктов в местах несанкционированной торговли, где отсутствуют холодильное оборудование и надлежащие санитарные условия.

«Покупка продуктов “с рук” в неустановленных местах несет высокий риск заражения острыми кишечными инфекциями и пищевыми отравлениями», — заключили в Роспотребнадзоре.

Там посоветовали отдавать предпочтение магазинам и торговым точкам, где соблюдаются гигиенические нормы и обеспечен контроль качества реализуемых товаров.

Ранее в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора заявили, что причиной массового отравления в Астрахани стало нарушение санитарных требований.

По данным правоохранительных органов, среди заболевших сальмонеллёзом есть как минимум три семьи.

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