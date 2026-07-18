Роспотребнадзор назвал правила выбора качественных продуктов на рынке

Чистота торгового места, наличие документов и внешний вид товаров помогут выбрать качественные продукты на рынке.
Об этом РИА Новости рассказали в Роспотребнадзоре.
По данным ведомства, в первую очередь необходимо обращать внимание на санитарное состояние прилавка и наличие у продавца документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность товаров.
Специалисты рекомендуют оценивать внешний вид продуктов — они не должны иметь признаков порчи и неприятного запаха.
В ведомстве подчеркнули, что особенно высок риск при приобретении продуктов в местах несанкционированной торговли, где отсутствуют холодильное оборудование и надлежащие санитарные условия.
«Покупка продуктов “с рук” в неустановленных местах несет высокий риск заражения острыми кишечными инфекциями и пищевыми отравлениями», — заключили в Роспотребнадзоре.
Там посоветовали отдавать предпочтение магазинам и торговым точкам, где соблюдаются гигиенические нормы и обеспечен контроль качества реализуемых товаров.
Ранее в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора заявили, что причиной массового отравления в Астрахани стало нарушение санитарных требований.
По данным правоохранительных органов, среди заболевших сальмонеллёзом есть как минимум три семьи.