Захарова объяснила отказ пожать руку послу ФРГ

В ходе встречи российская сторона выдвинула в адрес Германии ряд серьёзных обвинений. Во-первых, обратила внимание на поддержку Киева и участие Берлина в террористических ударах Украины по гражданской инфраструктуре в России. Вдобавок указали на неприемлемость попыток Берлина указывать другим государствам, в каком формате им выстраивать отношения с Москвой.