Захарова объяснила отказ пожать руку послу ФРГ

Отказ официального представителя МИД России Марии Захаровой пожать руку послу ФРГ в России Александру Графу Ламбсдорффу в ходе встречи в минувший понедельник, 13 июля, связан с русофобской позицией немецкого дипломата. Об этом сама представитель внешнеполитического ведомства заявила в беседе с Lenta.ru.
Захарова напомнила, что нормы дипломатического протокола не обязывают участника переговоров подавать в ответ руку для рукопожатия. По ее словам, в начале встречи она воспользовалась опцией, которую предоставляют правила.
«Более того, протокол — это, в том числе, обозначение позиции. Своим жестом я обозначила позицию в отношении открытой русофобии», — подчеркнула пресс-секретарь МИД России.
Напомним, Александр Ламбсдорфф, завершающий свою трехлетнюю миссию в России, был вызван в Министерство иностранных дел РФ, где в его адрес прозвучала жесткая критика, в частности — касательно работы пресс-службы немецкого посольства.
Сам посол впоследствии охарактеризовал обстановку на переговорах как «крайне холодную». Немецкий дипломат сообщил, что ему зачитали официальный документ с претензиями по поводу обращения с российскими журналистами в Германии.
В ходе встречи российская сторона выдвинула в адрес Германии ряд серьёзных обвинений. Во-первых, обратила внимание на поддержку Киева и участие Берлина в террористических ударах Украины по гражданской инфраструктуре в России. Вдобавок указали на неприемлемость попыток Берлина указывать другим государствам, в каком формате им выстраивать отношения с Москвой.
В министерстве иностранных дел РФ отдельно отметили, что «не без удовлетворения» узнали о завершении командировки Ламбсдорффа и его скором отъезде на родину на автомобиле.
Нынешнему обострению предшествовал очередной виток дипломатической напряженности. Незадолго до этого инцидента Министерство иностранных дел ФРГ вызвало российского посла в Берлине Сергея Нечаева, связав этот шаг с якобы зафиксированными «кибератаками». В свою очередь, российское диппредставительство в Германии неоднократно указывало на искусственное нагнетание антироссийской истерии со стороны немецких властей.