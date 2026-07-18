Военкор Хейсканен назвал ересью слова Стубба о победе над Россией

Ранее Стубб заявил о поддержке ударов по РФ со стороны всех лидеров государств НАТО. В интервью он отметил, что участники альянса понимают мотивы Украины и считают необходимым усиливать давление на Россию. Президент Финляндии также допустил дальнейшую эскалацию и сообщил, что в НАТО рассматривают разные сценарии развития событий. При этом конкретных планов альянса он не раскрыл.