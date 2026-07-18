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Военкор Хейсканен назвал ересью слова Стубба о победе над Россией

Финский военный корреспондент Кости Хейсканен назвал ересью заявления президента Александера Стубба о возможности победить Россию. Такую оценку он дал во время пикета у посольства Финляндии в Москве. Об этом журналист рассказал ТАСС.

Журналист заявил, что финские СМИ постоянно публикуют негативные материалы о России и влияют на взгляды жителей страны. Он также раскритиковал слова Стубба о готовности Финляндии к возможному конфликту.

Хейсканен усомнился, что 54 тыс. финских бункеров смогут обеспечить безопасность населения при ядерной или баллистической атаке. По его словам, укрытия не отвечают на вопрос о том, что произойдёт после завершения удара.

«А почему-то Финляндия — одна из тех, кто не хочет мира и не даёт (возможности. — Прим. Life.ru) продвижения мирных соглашений с Украиной», — сказал Хейсканен.

Военкор отметил, что выступает как журналист, общественный деятель и волонтёр, который помогает Донбассу, Новороссии и российским военнослужащим. Он заявил, что мирного урегулирования, по его мнению, не хотят только люди, которые не понимают последствий конфликта.

Ранее Стубб заявил о поддержке ударов по РФ со стороны всех лидеров государств НАТО. В интервью он отметил, что участники альянса понимают мотивы Украины и считают необходимым усиливать давление на Россию. Президент Финляндии также допустил дальнейшую эскалацию и сообщил, что в НАТО рассматривают разные сценарии развития событий. При этом конкретных планов альянса он не раскрыл.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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