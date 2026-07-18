Ростовскую область ночью 18 июля атаковали около 30 БПЛА противника

В ночь на 18 июля подразделения противовоздушной обороны отразили массированный налет БПЛА на Ростовскую область. Сбито около 30 беспилотников противника самолетного типа.
Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, дроны-камикадзе уничтожены в Таганроге, а также Азовском, Верхнедонском, Шолоховском, Чертковском и Куйбышевском районах.
Сообщения о пострадавших и разрушениях на земле не поступали.
Местных жителей просят не трогать фрагменты сбитых беспилотников, так как среди них могут быть не разорвавшиеся боеприпасы.
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