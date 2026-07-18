Япония с августа возобновит студенческие стажировки в РФ

МИД Японии планирует с августа возобновить направление студентов на краткосрочные стажировки в Россию, которые были прерваны из-за пандемии и санкционной политики, сообщает газета Asahi. Токио намерен сохранять общий курс на продолжение санкций в отношении РФ, но при этом частично восстанавливает гуманитарные контакты. Для японских студентов это открывает возможность пройти практику в российских компаниях и вузах, что было недоступно последние шесть лет.