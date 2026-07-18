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Над Ленинградской областью сбили шесть вражеских БПЛА

Над Ленинградской областью уничтожены шесть вражеских беспилотников, боевая работа продолжается.

Над Ленинградской областью уничтожены шесть вражеских беспилотников, боевая работа продолжается.

Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Он уточнил, что силы ПВО ликвидировали шесть БПЛА над территорией региона.

Губернатор добавил, что в регионе был повторно объявлен режим беспилотной опасности.

Ранее сообщалось, что массированный налёт беспилотников на Московский регион продолжался несколько часов, силы ПВО нейтрализовали подавляющее большинство целей на дальних подступах, а 64 дрона были сбиты уже вблизи Москвы.

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