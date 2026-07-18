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Кувейт заявил о третьей за сутки атаке со стороны Ирана

Армия Кувейта заявила об очередной иранской атаке на страну.

Системы ПВО Кувейта в третий раз с начала суток отражают атаку Ирана ракетами и беспилотниками, сообщил генштаб армии страны. Заявление опубликовано в официальном аккаунте ведомства в соцсети. Интенсивность ударов нарастает в течение дня.

Армейское командование Кувейта не уточняет, сколько именно целей уже перехвачено за время трех атак. Характер ударов — комбинированный: применяются как баллистические ракеты, так и ударные дроны.

До этого в Генштабе сообщали, что первые две волны атак были полностью отражены средствами ПВО. Разрушений на гражданских объектах и жертв среди населения зафиксировано не было, по данным военных.

Задействованные комплексы ПВО Кувейта включают как американские системы Patriot, так и более современные зенитные ракетные установки, поставленные в рамках двусторонних соглашений с США. ВВС страны подняты на перехват для усиления наземных средств.

Этот инцидент стал самой массированной серией ударов с территории Ирана по территории Кувейта за последние годы. Соседние государства Персидского залива приведены в повышенную готовность.

Накануне Иран нанес удары по военным объектам на севере Ирака, а также по целям в Сирии. Кроме того, йеменские хуситы при поддержке Тегерана атаковали израильский порт Эйлат.

Иран нанес удары по нескольким транспортным узлам в Кувейте, используемым США.

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