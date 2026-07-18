Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омск прибыл глава Республики Татарстан Рустам Минниханов

Раис должен посетить Сабантуй в Омске.

В субботу, 18 июля 2026 года, прибывший в Омск глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, принял участие в торжественном открытии памятника Герою Советского Союза, поэту-патриоту Мусе Джалилю.

Мероприятие состоялось в объявленный президентом РФ Год единства народов России и приурочено к 120-летию со дня рождения поэта, объединившего своим творчеством народы. На открытии памятника присутствовали также губернатор Омской области, мэр Омска Сергей Шелест, председатель Заксобрания Омской области Александр Артемов и почетные гости.

Напомним, «СуперОмск» анонсировал, что на XXVI Федеральный Сабантуй в Омск приедет глава (раис) Республики Татарстан Рустам Минниханов. Праздник состоится в субботу, 18 июля 2026 года.

По информации нашего агентства, вместе с губернатором Омской области Виталием Хоценко раис Татарстана Рустам Минниханов поучаствует в открытии памятнику поэту Мусе Джалилю, а также посетит основную площадку Сабантуя в парке «Зеленый остров».

Узнать больше по теме
Татарстан: один из крупнейших и наиболее развитых регионов России
Республика Татарстан — субъект Российской Федерации, расположенный в центре европейской части страны, в месте слияния Волги и Камы. Регион считается одним из ведущих экономических, научных и культурных центров России; также он известен развитой промышленностью, богатым историческим наследием, многонациональным населением и столицей — Казанью. Собрали все самое главное.
Читать дальше