В Омск прибыл глава Республики Татарстан Рустам Минниханов

В субботу, 18 июля 2026 года, прибывший в Омск глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, принял участие в торжественном открытии памятника Герою Советского Союза, поэту-патриоту Мусе Джалилю.
Мероприятие состоялось в объявленный президентом РФ Год единства народов России и приурочено к 120-летию со дня рождения поэта, объединившего своим творчеством народы. На открытии памятника присутствовали также губернатор Омской области, мэр Омска Сергей Шелест, председатель Заксобрания Омской области Александр Артемов и почетные гости.
Напомним, «СуперОмск» анонсировал, что на XXVI Федеральный Сабантуй в Омск приедет глава (раис) Республики Татарстан Рустам Минниханов. Праздник состоится в субботу, 18 июля 2026 года.
По информации нашего агентства, вместе с губернатором Омской области Виталием Хоценко раис Татарстана Рустам Минниханов поучаствует в открытии памятнику поэту Мусе Джалилю, а также посетит основную площадку Сабантуя в парке «Зеленый остров».