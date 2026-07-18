Российские удары нарушили зерновую логистику Украины

Украина испытывает трудности с поставками зерна после ударов ВС РФ по морской инфраструктуре в Одессе и других регионах, сообщает Financial Times. Трейдеры обсуждают перенаправление части продукции по реке Дунай через порты Румынии, а некоторые уже остановили закупки в Одесском порту. Российские военные наносят удары по объектам, используемым в интересах ВСУ.