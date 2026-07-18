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Российские удары нарушили зерновую логистику Украины

Украина перенаправит зерно на Дунай после ударов по портам.

Украина испытывает трудности с поставками зерна после ударов ВС РФ по морской инфраструктуре в Одессе и других регионах, сообщает Financial Times. Трейдеры обсуждают перенаправление части продукции по реке Дунай через порты Румынии, а некоторые уже остановили закупки в Одесском порту. Российские военные наносят удары по объектам, используемым в интересах ВСУ.

В качестве основной альтернативы рассматриваются дунайские порты Украины, откуда зерно можно будет отправить в румынскую Констанцу на черноморском побережье. Этот маршрут позволяет обойти блокированные или поврежденные терминалы в Одесской области.

Российские военные наносят удары по украинской портовой инфраструктуре уже несколько дней подряд. Накануне Минобороны РФ отчиталось о поражении резервуаров с горюче-смазочными материалами в порту Одесса, которые предназначались для нужд украинской армии.

Всего за неделю ВС РФ нанесли удары по 24 морским судам, использовавшимся в интересах ВСУ, сообщили в ведомстве. Пораженные цели включали как транспортные корабли, так и вспомогательные плавсредства.

Решение трейдеров приостановить закупки в Одессе связано с высокими рисками для судоходства и страхования грузов. Переориентация потоков на дунайские терминалы может увеличить логистические издержки и сроки доставки.

На этой неделе Минобороны РФ сообщило о поражении скоплений живой силы и техники ВСУ в районе Николаева. Также в течение недели российские войска нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области, обеспечивавшим работу украинского ВПК.

В США допустили, что украинская армия не выдержит натиска российских войск.

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