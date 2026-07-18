КСИР уничтожил РЛС на американской базе в Кувейте

Корпус стражей исламской революции нанес удар по месту размещения войск США и радиолокационной системе на двух базах в Кувейте, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заявление военных. Уничтожена РЛС на базе Али аль-Салем, а также поражен центр поддержки сухопутных войск в Арифджане. Кроме того, КСИР ударил по ангару для обслуживания и хранения беспилотников.