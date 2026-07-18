КСИР уничтожил РЛС на американской базе в Кувейте

Корпус стражей исламской революции нанес удар по месту размещения войск США и радиолокационной системе на двух базах в Кувейте, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заявление военных. Уничтожена РЛС на базе Али аль-Салем, а также поражен центр поддержки сухопутных войск в Арифджане. Кроме того, КСИР ударил по ангару для обслуживания и хранения беспилотников.
Удар по радиолокационной системе американской базы Али аль-Салем был нанесен беспилотником, в результате чего РЛС полностью выведена из строя, уточнили в КСИР. Поражение цели подтверждено визуальным контролем.
В Арифджане иранские военные нанесли удар по центру поддержки сухопутных войск, где размещались силы коалиции. В заявлении КСИР говорится о ликвидации части личного состава противника, однако число потерь не раскрывается.
Ангар для обслуживания и хранения беспилотников, по которому также был нанесен удар, расположен на той же базе Али аль-Салем. Точные последствия атаки на эту цель пока не уточняются.
База Али аль-Салем является одной из ключевых авиабаз США в регионе Персидского залива, используемой для поддержки операций коалиции. Уничтожение РЛС на этом объекте может существенно ослабить возможности ПВО и контроля воздушного пространства в районе.
Накануне системы ПВО Кувейта в третий раз за сутки отражали атаки Ирана ракетами и беспилотниками. Генштаб армии Кувейта сообщал об отражении вражеских ударов, однако не уточнял, были ли поражены наземные цели.
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