В Татарстане 120 кандидатов претендуют на места в Госдуме

В Татарстане в общей сложности заявлено 120 претендентов на места в Госдуме. Документы для участия в выборах в нижнюю палату парламента в ЦИК РФ направили 11 общероссийских политических партий. На данный момент комиссия заверила документы десяти из них.
По данным на текущий момент, в Татарстане 80 кандидатов включены в федеральные списки партий, ещё 40 претендуют на мандаты в шести одномандатных избирательных округах. Среди десяти партий, чьи документы уже прошли заверение, семь представили кандидатов по одномандатным округам, а три решили ограничиться только федеральным списком.
Как подчеркнул председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев, ход избирательной кампании свидетельствует о серьёзной политической конкуренции — процесс выдвижения идёт динамично.
Помимо выборов в Госдуму, в республике продолжается подготовка к региональным и муниципальным голосованиям. Так, на дополнительных выборах депутата Госсовета Татарстана по Высокогорскому одномандатному округу № 50 выдвинуты четыре претендента: по одному от «Единой России», КПРФ и ЛДПР, а также один самовыдвиженец. Срок подачи документов истекает 20 июля.
Кроме того, на дополнительных выборах в органы местного самоуправления в Татарстане зарегистрировано 120 кандидатов — среди них 33 человека участвуют в порядке самовыдвижения.