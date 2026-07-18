В Татарстане 120 кандидатов претендуют на места в Госдуме

Помимо выборов в Госдуму, в республике продолжается подготовка к региональным и муниципальным голосованиям. Так, на дополнительных выборах депутата Госсовета Татарстана по Высокогорскому одномандатному округу № 50 выдвинуты четыре претендента: по одному от «Единой России», КПРФ и ЛДПР, а также один самовыдвиженец. Срок подачи документов истекает 20 июля.