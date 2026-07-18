Инфантино заявил, что ЧМ-2026 объединил мир и превзошел ожидания

Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что завершающийся чемпионат мира в США, Канаде и Мексике превзошел все ожидания и объединил мир, сообщает корреспондент с мероприятия в Trump Tower на Манхэттене. Инфантино назвал мундиаль с 48 командами величайшим социальным и культурным событием в истории человечества. Прямая речь главы ФИФА прозвучала на встрече с участием президента США Дональда Трампа.
Инфантино обратился к Трампу с благодарностью, подчеркнув, что без американского президента турнир не был бы столь успешным. Слова главы ФИФА прозвучали в Trump Tower, где состоялось итоговое мероприятие организационного комитета.
Чемпионат мира впервые в истории прошел в расширенном формате с участием 48 сборных вместо привычных 32. Это решение ФИФА приняла еще в 2017 году, увеличив количество участников для расширения географии турнира.
Финальный матч состоится 19 июля на стадионе MetLife в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси). В решающей игре встретятся действующие чемпионы мира — сборная Аргентины — и команда Испании, которая в полуфинале обыграла французов.
Турнир принимали три страны: США, Канада и Мексика. Основная часть матчей прошла на американских стадионах, включая арены в Лос-Анджелесе, Майами и Атланте.
На прошлой неделе Инфантино уже посещал Вашингтон, где встретился с госсекретарем США для обсуждения дальнейшего сотрудничества после мундиаля. Ранее ФИФА объявила о намерении провести клубный чемпионат мира 2029 года также в США.
В ФИФА не видят необходимости переносить финал ЧМ‑2026 из‑за дыма.
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