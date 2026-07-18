Инфантино заявил, что ЧМ-2026 объединил мир и превзошел ожидания

Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что завершающийся чемпионат мира в США, Канаде и Мексике превзошел все ожидания и объединил мир, сообщает корреспондент с мероприятия в Trump Tower на Манхэттене. Инфантино назвал мундиаль с 48 командами величайшим социальным и культурным событием в истории человечества. Прямая речь главы ФИФА прозвучала на встрече с участием президента США Дональда Трампа.