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Инфантино заявил, что ЧМ-2026 объединил мир и превзошел ожидания

Инфантино назвал мундиаль с 48 командами величайшим событием.

Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что завершающийся чемпионат мира в США, Канаде и Мексике превзошел все ожидания и объединил мир, сообщает корреспондент с мероприятия в Trump Tower на Манхэттене. Инфантино назвал мундиаль с 48 командами величайшим социальным и культурным событием в истории человечества. Прямая речь главы ФИФА прозвучала на встрече с участием президента США Дональда Трампа.

Инфантино обратился к Трампу с благодарностью, подчеркнув, что без американского президента турнир не был бы столь успешным. Слова главы ФИФА прозвучали в Trump Tower, где состоялось итоговое мероприятие организационного комитета.

Чемпионат мира впервые в истории прошел в расширенном формате с участием 48 сборных вместо привычных 32. Это решение ФИФА приняла еще в 2017 году, увеличив количество участников для расширения географии турнира.

Финальный матч состоится 19 июля на стадионе MetLife в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси). В решающей игре встретятся действующие чемпионы мира — сборная Аргентины — и команда Испании, которая в полуфинале обыграла французов.

Турнир принимали три страны: США, Канада и Мексика. Основная часть матчей прошла на американских стадионах, включая арены в Лос-Анджелесе, Майами и Атланте.

На прошлой неделе Инфантино уже посещал Вашингтон, где встретился с госсекретарем США для обсуждения дальнейшего сотрудничества после мундиаля. Ранее ФИФА объявила о намерении провести клубный чемпионат мира 2029 года также в США.

В ФИФА не видят необходимости переносить финал ЧМ‑2026 из‑за дыма.

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