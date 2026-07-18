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Оружие, инфраструктура, финансы, противодействие: Как Россия помогает миру в войне с терроризмом

Исполняющий обязанности замгенсека ООН по антитеррору Александр Зуев дал высокую оценку взаимодействию Российской Федерации с Контртеррористическим управлением организации. В интервью ТАСС он подробно разложил эту работу на четыре ключевых блока.

Источник: Life.ru

Первый вектор — перекрытие каналов получения оружия боевиками. Прошедшая встреча как раз и была посвящена тому, как эти задачи решаются в Центральной Азии и какая поддержка может понадобиться от КТУ и Москвы.

Вторым направлением собеседник агентства назвал защиту критически значимых объектов энергетики от атак террористов. Третьим пунктом значится борьба с финансовой подпиткой преступных ячеек: структура ООН помогала внедрять рекомендации ФАТФ, призванные оградить некоммерческие организации от использования в схемах спонсирования террора.

Четвёртым успешным совместным проектом Зуев обозначил разработку руководства по национальным и региональным практикам предотвращения экстремизма и противодействия ему. По его оценке, все перечисленные направления демонстрируют высокий уровень кооперации.

В начале июля верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк на 62-й сессии Совета в Женеве потребовал от Киева немедленно прекратить пытки российских военнопленных. Он привёл шокирующую статистику: примерно каждый второй опрошенный сотрудниками его управления боец ВС РФ рассказал об издевательствах или жестоком обращении, особенно в первые дни содержания под стражей.

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