ВСУ перебросили подразделения 17-го погранотряда в Черниговскую область

Речь, по утверждению собеседников агентства, идёт о штурмовых группах Измаильского пограничного отряда. Эти подразделения ранее были задействованы на Курском направлении, где понесли потери. Личный состав частей пополняют за счёт мобилизованных граждан Украины. В числе новых военнослужащих, как утверждается, есть мужчины старших возрастных категорий.