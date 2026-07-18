Увольнение Михаила Федорова с поста министра обороны Украины — огромная ошибка президента Владимира Зеленского, заявил в интервью RND председатель комитета бундестага по делам ЕС Антон Хофрайтер. Политик от партии «Зеленых» также считает, что украинский лидер поддался старым коррупционным связям в ВСУ. Хофрайтер призвал власти ФРГ оказать давление на Киев в этом вопросе.