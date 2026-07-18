«Молдавская мечта»: Кишинёв сознательно идёт на конфликт с Москвой ради Евросоюза

Ранее кандидат в премьеры Молдавии Василе Тофан заявил, что главная цель нового правительства — подписать соглашение о вступлении страны в ЕС в 2028 году. Он пообещал направить все силы на достижение этой цели. Его кандидатуру выдвинула правящая Партия действия и солидарности.