По её словам, Кишинёв жертвует прагматичной внешней политикой, торговыми связями и рынками, выбирая евроинтеграцию.
«Молдавия выбирает конфронтацию ради мечты стать частью ЕС», — подчеркнула политик.
Она добавила, что молдавским властям следовало бы постыдиться своей поддержки антироссийских санкций.
Ранее кандидат в премьеры Молдавии Василе Тофан заявил, что главная цель нового правительства — подписать соглашение о вступлении страны в ЕС в 2028 году. Он пообещал направить все силы на достижение этой цели. Его кандидатуру выдвинула правящая Партия действия и солидарности.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.