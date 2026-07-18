Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Молдавская мечта»: Кишинёв сознательно идёт на конфликт с Москвой ради Евросоюза

Власти Молдавии сознательно идут на конфликт с Россией и странами СНГ, надеясь, что из-за этого страну возьмут в ЕС. Об этом заявила журналистам экс-депутат молдавского парламента Марина Таубер.

Источник: Life.ru

По её словам, Кишинёв жертвует прагматичной внешней политикой, торговыми связями и рынками, выбирая евроинтеграцию.

«Молдавия выбирает конфронтацию ради мечты стать частью ЕС», — подчеркнула политик.

Она добавила, что молдавским властям следовало бы постыдиться своей поддержки антироссийских санкций.

Ранее кандидат в премьеры Молдавии Василе Тофан заявил, что главная цель нового правительства — подписать соглашение о вступлении страны в ЕС в 2028 году. Он пообещал направить все силы на достижение этой цели. Его кандидатуру выдвинула правящая Партия действия и солидарности.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше