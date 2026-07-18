Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый премьер Украины Корецкий задекларировал три участка земли у Константиновки

Только вступивший в должность глава украинского правительства Сергей Корецкий располагает земельными активами в непосредственной близости от территорий, перешедших под контроль российских сил. На это обратили внимание журналисты РИА «Новости», проанализировав его декларацию за 2025 год.

Источник: Life.ru

Согласно отчётности, семья чиновника владеет 21 объектом недвижимости. Львиную долю составляют земельные наделы — всего их 17. Три из них находятся в Константиновской общине, то есть буквально у границ освобождённой Константиновки, ещё 12 расположены по соседству, в Дружковской общине Славянско-Краматорской агломерации.

Общая площадь перечисленных участков достигает внушительных 261,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, супруга премьера владеет двумя наделами в Волынской области — площадью 1,7 и 1,9 тысячи квадратных метров соответственно.

Задекларировал Корецкий и столичную квартиру на 233,9 квадратных метра. Собственницей значится некая Ульяна Климюк, а сам глава кабмина с женой лишь имеют право безвозмездного пользования. По сведениям украинских СМИ, Климюк может приходиться дочерью Ирине Корецкой.

Помимо этого, в декларации упоминается аренда жилого дома в элитном посёлке Козин Обуховского района Киевской области. Ни метраж, ни ежемесячная плата за него в документе не раскрываются. Сведения о дочери и вовсе отсутствуют.

Напомним, Верховная рада 16 июля утвердила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины. За кандидатуру бывшего главы «Нафтогаза» проголосовали 289 депутатов. На этом посту он сменил Юлию Свириденко, отправленную в отставку Владимиром Зеленским в рамках перестановок в правительстве.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Константиновка: описание и стратегическое значение одного из ключевых городов Донбасса
Константиновка — один из крупнейших промышленных и транспортных центров Донбасса. Благодаря развитой железнодорожной сети и выгодному расположению город многие годы играл важную роль в экономике региона, а в ходе специальной военной операции стал одним из наиболее важных узлов украинской обороны. Рассказываем главное о Константиновке и ее значении.
Читать дальше