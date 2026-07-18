Новый премьер Украины Корецкий задекларировал три участка земли у Константиновки

Согласно отчётности, семья чиновника владеет 21 объектом недвижимости. Львиную долю составляют земельные наделы — всего их 17. Три из них находятся в Константиновской общине, то есть буквально у границ освобождённой Константиновки, ещё 12 расположены по соседству, в Дружковской общине Славянско-Краматорской агломерации.
Общая площадь перечисленных участков достигает внушительных 261,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, супруга премьера владеет двумя наделами в Волынской области — площадью 1,7 и 1,9 тысячи квадратных метров соответственно.
Задекларировал Корецкий и столичную квартиру на 233,9 квадратных метра. Собственницей значится некая Ульяна Климюк, а сам глава кабмина с женой лишь имеют право безвозмездного пользования. По сведениям украинских СМИ, Климюк может приходиться дочерью Ирине Корецкой.
Помимо этого, в декларации упоминается аренда жилого дома в элитном посёлке Козин Обуховского района Киевской области. Ни метраж, ни ежемесячная плата за него в документе не раскрываются. Сведения о дочери и вовсе отсутствуют.
Напомним, Верховная рада 16 июля утвердила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины. За кандидатуру бывшего главы «Нафтогаза» проголосовали 289 депутатов. На этом посту он сменил Юлию Свириденко, отправленную в отставку Владимиром Зеленским в рамках перестановок в правительстве.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.