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МИД Японии возобновляет студенческие стажировки в России

Японская программа студенческих стажировок в России была заморожена последние шесть лет.

Источник: Комсомольская правда

Министерство иностранных дел Японии планирует уже с августа этого возобновить краткосрочные стажировки студентов в России. Об этом сообщает газета Asahi.

Программа была заморожена последние шесть лет. Сначала стажировки прекратили из-за пандемии 2020 года, а затем из-за санкций 2022 года.

Токио подчеркивает, что этот шаг не означает смягчения санкционной политики. Возобновление гуманитарных контактов позиционируется как исключение из общего курса, а не пересмотр двусторонних отношений. Речь идет исключительно о краткосрочных поездках, а не о долгосрочном обучении.

Ранее такие стажировки позволяли японским учащимся проходить практику в российских компаниях и вузах, знакомясь с местной деловой средой. Детали обновленной программы пока не раскрываются.

Напомним, в начале июля министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в Японии сохраняются твердые сторонники конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества с Москвой.

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