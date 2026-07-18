МИД Японии возобновляет студенческие стажировки в России

Министерство иностранных дел Японии планирует уже с августа этого возобновить краткосрочные стажировки студентов в России. Об этом сообщает газета Asahi.
Программа была заморожена последние шесть лет. Сначала стажировки прекратили из-за пандемии 2020 года, а затем из-за санкций 2022 года.
Токио подчеркивает, что этот шаг не означает смягчения санкционной политики. Возобновление гуманитарных контактов позиционируется как исключение из общего курса, а не пересмотр двусторонних отношений. Речь идет исключительно о краткосрочных поездках, а не о долгосрочном обучении.
Ранее такие стажировки позволяли японским учащимся проходить практику в российских компаниях и вузах, знакомясь с местной деловой средой. Детали обновленной программы пока не раскрываются.
Напомним, в начале июля министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в Японии сохраняются твердые сторонники конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества с Москвой.