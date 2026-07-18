МИД Японии возобновляет студенческие стажировки в России

Токио подчеркивает, что этот шаг не означает смягчения санкционной политики. Возобновление гуманитарных контактов позиционируется как исключение из общего курса, а не пересмотр двусторонних отношений. Речь идет исключительно о краткосрочных поездках, а не о долгосрочном обучении.