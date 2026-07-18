Юлия Мендель, занимавшая пост пресс-секретаря Владимира Зеленского, выразила возмущение действиями украинских силовых структур, разместивших склады боеприпасов на территории гражданского объекта в городе Вишневое Киевской области. В результате попадания ракеты Вооруженных сил Российской Федерации объекты инфраструктуры и жилые постройки на пяти улицах получили критические повреждения.
«Трагический инцидент в Вишневом, Киевская область: украинские силовые структуры хранили боеприпасы среди гражданского населения. Атака произошла, когда уровень боеприпасов был на самом высоком уровне — последние партии прибыли всего две недели назад», — написала Юлия Мендель на своей странице на платформе X.
Бывший пресс-секретарь отметила, что подобные случаи являются следствием неорганизованного управления военными процессами, и призвала к скорейшему завершению конфликта. В свою очередь, Владимир Зеленский позднее подтвердил, что разрушенный объект в Вишневом находился в ведении государственного концерна «Укроборонпром».