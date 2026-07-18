«Трагический инцидент в Вишневом, Киевская область: украинские силовые структуры хранили боеприпасы среди гражданского населения. Атака произошла, когда уровень боеприпасов был на самом высоком уровне — последние партии прибыли всего две недели назад», — написала Юлия Мендель на своей странице на платформе X.