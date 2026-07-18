Зеленский подставил себя под удар, уволив министра обороны Украины

Предпринятая президентом Украины Владимиром Зеленским реструктуризация правительства стала для него «нерешаемой проблемой», пишет немецкое издание Die Zeit. Увольнение министра обороны Михаила Федорова спровоцировало крупнейшие протесты на Украине как минимум за год, утверждает газета. Зеленский подставил себя под удар, проведя кадровые перестановки в спешке перед парламентским перерывом.
Die Zeit указывает, что Зеленский хотел провести реструктуризацию в кратчайшие сроки, однако это решение обернулось политическим кризисом. Журналисты отмечают, что теперь президент оказался в ловушке: любое дальнейшее движение будет воспринято как слабость.
По мнению авторов статьи, если Зеленский выполнит требования протестующих и восстановит Федорова, он будет выглядеть как человек, позволяющий собой манипулировать. Если же он сохранит отставку министра, протестная волна может нарастать.
Издание не уточняет, какие именно группы участвуют в протестах и в каких регионах они проходят. Однако Die Zeit называет их самыми массовыми за последние 12 месяцев.
До этого председатель комитета бундестага по делам ЕС Антон Хофрайтер уже назвал увольнение Федорова «огромной ошибкой» и призвал Берлин оказать давление на Киев.
На этой неделе в Киеве прошли акции протеста ветеранов войны и волонтеров, требовавших отставки руководства Минобороны. Кроме того, Зеленский в последние две недели уволил еще нескольких высокопоставленных чиновников, включая заместителя главы офиса президента, что вызвало напряженность в отношениях с западными партнерами.
«Огромная ошибка»: в Германии раскритиковали Зеленского.
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