Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ООН отметили вклад России в работу по противодействию терроризму

Исполняющий обязанности замгенсека ООН Александр Зуев назвал четыре направления взаимодействия Контртеррористического управления и РФ.

Источник: Комсомольская правда

Исполняющий обязанности заместителя генерального секретаря ООН по вопросам борьбы с терроризмом Александр Зуев дал высокую оценку сотрудничеству России с Контртеррористическим управлением всемирной организации. В интервью ТАСС он перечислил ключевые направления взаимодействия.

Первое — предотвращение попадания оружия в руки террористов. По словам Зуева, соответствующая встреча была посвящена ситуации в Центральной Азии и необходимой поддержке. Второе направление — защита критической энергетической инфраструктуры. Третье — противодействие финансированию терроризма, в рамках которого ООН поддерживала реализацию рекомендаций ФАТФ. Четвертое успешное направление — руководство по национальным и региональным практикам противодействия экстремизму.

Ранее Александр Зуев заявил о сохранении террористических угроз во всех регионах мира. По его словам, угрозы трансформируются и адаптируются, и сегодня нет ни одного региона, который не был бы подвержен терактам. Главными направлениями работы КТУ ООН он назвал Западную Африку и регион Сахеля, на которые в прошлом году пришлось более половины всех погибших в результате терактов в мире.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше