В ООН отметили вклад России в работу по противодействию терроризму

Исполняющий обязанности заместителя генерального секретаря ООН по вопросам борьбы с терроризмом Александр Зуев дал высокую оценку сотрудничеству России с Контртеррористическим управлением всемирной организации. В интервью ТАСС он перечислил ключевые направления взаимодействия.
Первое — предотвращение попадания оружия в руки террористов. По словам Зуева, соответствующая встреча была посвящена ситуации в Центральной Азии и необходимой поддержке. Второе направление — защита критической энергетической инфраструктуры. Третье — противодействие финансированию терроризма, в рамках которого ООН поддерживала реализацию рекомендаций ФАТФ. Четвертое успешное направление — руководство по национальным и региональным практикам противодействия экстремизму.
Ранее Александр Зуев заявил о сохранении террористических угроз во всех регионах мира. По его словам, угрозы трансформируются и адаптируются, и сегодня нет ни одного региона, который не был бы подвержен терактам. Главными направлениями работы КТУ ООН он назвал Западную Африку и регион Сахеля, на которые в прошлом году пришлось более половины всех погибших в результате терактов в мире.