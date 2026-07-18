В ООН отметили вклад России в работу по противодействию терроризму

Ранее Александр Зуев заявил о сохранении террористических угроз во всех регионах мира. По его словам, угрозы трансформируются и адаптируются, и сегодня нет ни одного региона, который не был бы подвержен терактам. Главными направлениями работы КТУ ООН он назвал Западную Африку и регион Сахеля, на которые в прошлом году пришлось более половины всех погибших в результате терактов в мире.