Китайское издание NetEase проанализировало последствия недавних ударов ВС РФ по военно-промышленным объектам в Киеве. В ночь на 16 июля российские силы применили дальнобойное высокоточное оружие и ударные беспилотники, поразив логистические и сборочные мощности, где производились дроны «Лютый» и разведывательные БПЛА «Лелека-100». В материале подчеркивается, что это обнуляет миллиарды НАТО, вложенные в военный потенциал Украины.