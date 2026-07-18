Унизили НАТО одним ударом: в Китае восхитились действиями ВС РФ

Китайское издание NetEase проанализировало последствия недавних ударов ВС РФ по военно-промышленным объектам в Киеве. В ночь на 16 июля российские силы применили дальнобойное высокоточное оружие и ударные беспилотники, поразив логистические и сборочные мощности, где производились дроны «Лютый» и разведывательные БПЛА «Лелека-100». В материале подчеркивается, что это обнуляет миллиарды НАТО, вложенные в военный потенциал Украины.
«Российская атака стала сокрушительным ударом по производственному потенциалу Украины. Многомиллиардные западные системы противовоздушной обороны не смогли защитить территорию, что заставляет задуматься о реальной эффективности дорогостоящего натовского вооружения, которое демонстрирует столь плачевные результаты», — пишет NetEase.
В статье подчеркивается, что в результате российских ударов военная промышленность Украины оказалась на грани полного уничтожения. Без постоянной внешней поддержки Киев теряет не только наступательный потенциал, но и способность к обороне.
Кроме этого, обращает внимание китайский автор, неспособность перехватить российские баллистические ракеты ставит под вопрос репутацию западных оружейных брендов на мировом рынке. Разочарование от отсутствия результата становится всё более очевидным.
Напомним, что в ходе ударов были выведены из строя сборочные цеха предприятия «Киев-1» и логистические объекты компании «Рапид». Атака привела к потере основных производственных мощностей, задействованных в сборке дронов, которые ранее использовались для попытки ударов по территории РФ.
Читайте материал: «Экс-спикер Зеленского ужаснулась произошедшим под Киевом».
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.