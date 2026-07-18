Экс-глава МИД Германии призвал Европу начать переговоры с Россией

Европе следует начать переговоры с Россией, учитывая заявление президента Владимира Путина о готовности к диалогу. Такое мнение в интервью NZZ высказал бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль.
«В первой части фразы он (Путин — Прим.ред) заявил, что с удовольствием провел бы переговоры со Шредером. Когда называют имена, на самом деле уже становится ясно, что этот человек не подойдет. Но вторая часть фразы гласила, что он согласен и на любого другого европейца. И тогда я, будь я Европой, сказал бы: “Хорошо, мы верим тебе на слово”. Какие здесь риски? Никаких», — отметил Габриэль. Он добавил, что такую позицию необходимо было бы согласовывать с Украиной.
По словам Габриэля, выдвижение кандидатуры Герхарда Шредера на роль переговорщика с Москвой маловероятно.
Ранее президент Владимир Путин указал, что именно европейская сторона, а не Россия, прекратила переговорный процесс. В ответ на вопрос журналистов о возможном собеседнике на переговорах между РФ и Европой он заявил, что лично для него предпочтительным вариантом был бы бывший канцлер, однако подчеркнул, что выбор должны сделать сами европейцы, выбрав лидера, которому они доверяют и который не допускал высказываний, оскорбительных для России.