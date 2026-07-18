Экс-глава МИД Германии призвал Европу начать переговоры с Россией

«В первой части фразы он (Путин — Прим.ред) заявил, что с удовольствием провел бы переговоры со Шредером. Когда называют имена, на самом деле уже становится ясно, что этот человек не подойдет. Но вторая часть фразы гласила, что он согласен и на любого другого европейца. И тогда я, будь я Европой, сказал бы: “Хорошо, мы верим тебе на слово”. Какие здесь риски? Никаких», — отметил Габриэль. Он добавил, что такую позицию необходимо было бы согласовывать с Украиной.