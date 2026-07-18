«Верим тебе»: МИД Германии выступил с неожиданным заявлением о Путине

Ранее президент России Владимир Путин в ходе общения с прессой отметил, что инициатива разрыва контактов исходила от европейской стороны. Отвечая на вопрос о потенциальном визави, глава государства уточнил, что для него был бы удобен экс-канцлер Шредер, однако право выбора делегата остается за европейцами, при условии, что этот человек не делал враждебных заявлений в адрес России.