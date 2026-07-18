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«Верим тебе»: МИД Германии выступил с неожиданным заявлением о Путине

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выступил с призывом к европейским странам начать переговорный процесс с Москвой, опираясь на недавние заявления президента РФ Владимира Путина о готовности к диалогу.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выступил с призывом к европейским странам начать переговорный процесс с Москвой, опираясь на недавние заявления президента РФ Владимира Путина о готовности к диалогу. Немецкий дипломат подчеркнул, что европейским лидерам стоит воспользоваться готовностью России к обсуждению повестки.

Немецкий министр напомнил, что сначала Путин выразил желание вести переговоры с бывшим канцлером ФРГ Шредером. «Когда называют имена, на самом деле уже становится ясно, что этот человек не подойдет», — прокомментировал Габриэль.

При этом он обратил внимание, что следом российский лидер обозначил готовность говорить с любым другим представителем Европы.

«И тогда я, будь я Европой, сказал бы: “Хорошо, мы верим тебе на слово”. Какие здесь риски? Никаких», — резюмировал Габриэль, добавив, что позицию необходимо было бы координировать с Украиной.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе общения с прессой отметил, что инициатива разрыва контактов исходила от европейской стороны. Отвечая на вопрос о потенциальном визави, глава государства уточнил, что для него был бы удобен экс-канцлер Шредер, однако право выбора делегата остается за европейцами, при условии, что этот человек не делал враждебных заявлений в адрес России.

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